Cijene nafte rastu, gorivo u Tuzli ponovo skuplje

Cijene nafte na svjetskom tržištu bilježe nagli rast, a barel Brenta dostigao je oko 109 dolara, što je povećanje od gotovo osam posto u kratkom periodu, što se već odražava i na cijene goriva na pumpama u Tuzli.

Prema podacima s terena, dizel je jutros skuplji nego prethodnih dana i kreće se u rasponu od 3,47 do 3,77 KM po litru, zavisno od lokacije i distributera. U odnosu na raniji period, zabilježena su poskupljenja u rasponu od nekoliko feninga do čak deset i više feninga po litru.

Kada je riječ o benzinu, odnosno Premiumu 95, cijene se trenutno kreću između 2,57 i 2,98 KM po litru. I ovdje su evidentna poskupljenja, koja su na pojedinim lokacijama izraženija nego kod dizela, posebno u posljednja 24 sata.

Rast cijena dolazi paralelno s kretanjima na svjetskom tržištu nafte, gdje nagli skok vrijednosti barela gotovo po pravilu vrlo brzo utiče i na maloprodajne cijene goriva. Tržište u Bosni i Hercegovini reaguje s određenim vremenskim pomakom, ali trenutni trend pokazuje da je novi val poskupljenja već počeo.

Ukoliko se ovakav trend rasta cijena nafte nastavi, realno je očekivati dodatna povećanja cijena goriva u narednim danima, što bi moglo dodatno opteretiti budžete građana i privrede.