U Domu kulture u Srebreniku održana promocija knjige “Mrena”

JU Centru za kulturu i informisanje Srebrenik-Biblioteka organizovala je promociju knjige “Mrena”, autorice Dženite Memić Žigić koja je okupila ljubitelje pisane riječi



Promocija je protekla u ugodnoj i emotivnoj atmosferi, gdje su posjetitelji imali priliku upoznati se s autoričinim djelom, kao i čuti interpretacije odabranih stihova iz ove zbirke.



Tokom razgovora o knjizi naglašeno je da Mrena donosi pogled kroz emociju, iskustvo, snagu izraza i univerzalnost tema koje otvara.

O djelu je govorio promotora mr.sc.Amel Suljic, naglašavajući autentičnost izraza i snagu poetske riječi kojom autor uspijeva doprijeti do čitatelja, a moderator promocije novinar Amir Ibrić.