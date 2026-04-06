Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar u naselju Markuše

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljeno je 219 pregleda i 4 terenske intervencije, 8 pacijenta je prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na štali u naselju Markuše. Brzom intervencijom i blagovremenom dojavom spriječena je veća materijalna šteta. Na intervenciju izašli sa jednim vozilom i tri vatrogasca.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topl dan s maksimalnom temperaturom od 21 stepen. Temperatura će rasti od jutarnjih 5 stepeni do popodnevnog maksimuma. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.2 m/s poslijepodne. Padavine nisu predviđene, tako da će biti potpuno suho.

