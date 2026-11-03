Na graničnom prelazu Gunja otkriveno 71.400 eura: Državljanin BiH kažnjen sa 13.260 eura

Državljanin BiH kažnjen je sa 13.260 evra jer je pokušao da u Evropsku uniju unese u ličnoj torbi 71.400 evra neprijavljene gotovine.

Kako je saopšteno iz Carinske uprave Hrvatske, neprijavljeni novac je otkriven 2. novembra na graničnom prelazu Gunja.

“Gotovina je pronađena u ličnoj torbici putnika tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine. Vozač prilikom ulaska u Evropsku uniju nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, podnošenjem propisanog obrasca pisanim ili elektronskim putem”, naveli su iz Carinske uprave Hrvatske i dodali:

“Zbog počinjenog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju, 2. novembra 2026. godine izdan mu je prekršajni nalog te je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.260 evra.”