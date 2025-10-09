Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Danas isplata nekoliko oblika socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 09.10.2025. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:

stalna novčana pomoć
novčana pomoć licima za djecu oboljelu od celijaklije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti
privremena novčana pomoć
refundacija troškova ljekarskih pregleda.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

