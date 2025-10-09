Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Okupimo se i u Srebreniku da odamo počast Halidu Bešliću

By admin
Bosanskohercegovačku i regionalnu javnost rastužila je vijest o smrti legendardnog Halida Bešlića.

Bešlić je preminuo u utorak, 7. oktobra, nakon kraće borbe sa teškom bolesti u Sarajevu. Od Bešlića se opraštaju, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom regionu. Kolege, sportisti, političari i ostale ličnosti iz javnog života iskreno žale za gubitkom jednog od najomljenijih likova na estradi.

Poznati glumac Enis Bešlagić je na svom Instagram profilu pozvao građane da se u nedjelju, 12. oktobra, od 17 sati okupe u čast legendarnog pjevača i na taj način mu odaju počast.

“Pozivam sve one koji srcem gledaju da se okupe u 17 sati , organizuju se na trgovima, parkovima, kućama i da se tako okupimo u zajedničkoj tuzi za čovjekom koji nas je zadužio ne samo svojim pjesmama, nego i svojom ljudskošću. Ovo je poziv za sve one koji srcem gledaju i da se čuje i glas naš koji spaja sve one koji vjeruju da treba i može drugačije. Da se možemo ujediniti i svoje razlike pomiriti kroz Halidove pjesme i njegov odnos prema svakom čovjeku. To je promocija ljubavi i širine, da cijeli svijet čuje koga je izgubio. NEDJELJA u 17 sati , cijeli svijet neka zna da je otišao NAŠ HALID. DIJELITE OBAJAVU DALJE”, stoji u objavi Enisa Bešlagića.

Radio Srebrenik poziva građane da se okupimo i u Srebreniku u ovom terminu i odamo počast ovom velikom čovjeku i pjevaču.

