Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Gdje gledati meč između Kipra i BiH?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Larnaci igra meč šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv domaće selekcije Kipra.

Naš tim u ovaj meč ulazi nakon poraza od Austrije, ali i sa četiri sjajne pobjede u prva četiri kola.

Ekipa Sergeja Barbareza i večeras je favorit, ali treba biti oprezan.

Meč se igra od 20 sat i 45 minuta.

Gdje gledati meč?

Susret u Bosni i Hercegovini prenosi javni servis, na BHT 1. Dok će meč biti moguće gledati i na Areni Sport.

Kada su u pitanju Slovenija i Hrvatska susret možete pratiti na Sport Klubu, dok to u Sjevernoj Makedoniji čini Max TV GO.

