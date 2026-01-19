Utorak, 20 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Danas pred Zastupničkim domom FBiH izmjene Zakona o PIO

By admin
0
11

Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas će po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlaže da se najniža penzija ubuduće veže za dužinu ostvarenog penzijskog staža, kako bi se, prema obrazloženju resornog ministarstva, dodatno zaštitili penzioneri, ali i pravednije vrednovao puni radni vijek.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da su izmjene pripremane u dogovoru i saradnji, na zahtjev predstavnika Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, te da predložena rješenja donose i novu formulu redovnog usklađivanja penzija, usklađivanje bi se vršilo na osnovu kombinacije rasta potrošačkih cijena i rasta plata u omjeru 60:40, uz primjenu pokazatelja koji u obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere, s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija.

Na istoj sjednici, kako je saopćeno, razmatrat će se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje se odnose na penzionisanje boračkih kategorija, a cilj je usklađivanje propisa sa izmjenama Zakona o PIO, kako borci ne bi trpjeli negativne posljedice zbog promjena u penzijskom zakonodavstvu.

Resorno ministarstvo ističe da Vlada donošenjem ovih rješenja po skraćenom postupku želi zaštititi prava postojećih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema i osigurati njegovu dugoročnu održivost.

Prethodni članak
Parlament FBiH danas o novoj formuli usklađivanja penzija
Naredni članak
Edukacija pod mentorstvom prof. dr. Dženite Ljuce u Srebreniku
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a