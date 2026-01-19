Edukacija pod mentorstvom prof. dr. Dženite Ljuce u Srebreniku

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA i Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“ već jedanaestu godinu zaredom, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dženite Ljuce, redovne profesorice i šefice Katedre za ginekologiju i akušerstvo, realizuju edukaciju u okviru obilježavanja Evropske sedmice borbe protiv karcinoma grlića materice u sklopu projekta “STOP raku grlića materice”. Cilj je da se javnosti ukazaže na značaj redovnih preventivnih pregleda koji imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i spašavanju života žena.

Edukacija će se održati i u Srebreniku, u srijedu 21. januara s početkom u 16 sati u Domu kulture Srebrenik, a u koordinaciji s Udruženjem žena “Diva” i Centrom za kulturu i informisanje Srebrenik, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i zaštite zdravlja žena.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građanke da prisustvuju ovom važnom događaju i iskoriste priliku za informisanje, razgovor sa stručnjacima te jačanje svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda.

Edukacija pod mentorstvom prof. dr. Dženite Ljuce biće održana u srijedu, 21. januara 2026. godine, u Centru za kulturu i informisanje grada Srebrenika, u terminu od 16:00 do 17:30 sati.