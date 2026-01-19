Parlament FBiH danas o novoj formuli usklađivanja penzija

Danas se održava 28. redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na kojoj će se po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je početkom mjeseca Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru.

Izmjene Zakona o PIO pripremljene su u saradnji s predstavnicima Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, koji su inicirali promjene člana 81. Zakona. Predloženo je da se najniža penzija veže za dužinu penzijskog staža, kako bi se zaštitili penzioneri s dugim radnim vijekom i dodatno vrednovao puni radni staž.

Prijedlog zakona predviđa i izmjenu formule za usklađivanje penzija. Usklađivanje bi se vršilo na osnovu rasta potrošačkih cijena i rasta plata u omjeru 60:40, uz primjenu onog pokazatelja koji je povoljniji za penzionere, s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija.

Na današnjoj sjednici razmatrat će se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, koji se odnose na penzionisanje boračkih kategorija. Cilj je usklađivanje ovih propisa sa izmjenama Zakona o PIO, kako borci ne bi imali štetne posljedice zbog promjena u penzijskom sistemu.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da se donošenjem ovih zakona nastoji zaštititi prava sadašnjih penzionera, vrednovati rad budućih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema i osigurati njegova dugoročna održivost.

