U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz prolaznu dnevnu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na sjeveroistoku tokom drugog dijela dana povremeno i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini duvaće bura, uveče na momente i jaka.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 10 do 16, na jugu do 20, u višim predjelima od sedam, a dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 24 Celzijusova stepena.