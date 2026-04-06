Danas sunčano, od srijede ponovo zahlađenje

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

Do srijede(08.04.) toplo i pretežno sunčano uz dnevne temperature od 16 do 21, lokalno do 24 °C. Od srijede ponovo hladnije vrijeme, spuštanjem hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta.

Radi se o uglavnom suhom zahlađenju, pa bi se tako u srijedu i četvrtak(09.04.) nastavilo pretežno sunčano vrijeme ali uz niže temperature u odnosu na one kakve smo imali na početku sedmice. Od srijede dnevne temperature od 9 do 15, lokalno do 18 °C uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutra hladna uz lokalno mraz.

U petak(10.04.) premještanjem fronte sa sjevera došlo bi do porasta oblačnosti u našim krajevima uz lokalno padavine, kišu u nižim i snijeg u planinskim krajevima, ali vjerovatno samo u manjim količinama.

Za vikend(11./12.04.) još uvijek upitno šta će se desiti. Prognoze su trenutno podjeljene između nastavka hladnijeg vremena uz lokalne padavine i zatopljenja prodorom toplijeg zraka sa zapada. Mala prednost trenutno za dolazak zatopljenja, javlja BHMETEO.ba.