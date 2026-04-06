BIHAMK: Zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu)

Zbog velikog oštećenja, za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu).

Na regionalnim cestama Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) i Banovići-Lukavac (u mjestu Tulovići), saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog sanacije kolovoza na dionici magistralne ceste Donji Vakuf-Turbe (Komar), saobraća se jednom trakom, uz ručnu regulaciju saobraćaja do 16:00 sati.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab na autocesti A-1, danas 6.04. od 8 sati za promet motornih vozila zatvara se lijeva strana smjer Tarčin- Lepenica. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom autoceste do završetka radova.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i A-1 Sarajevo zapad-Lepenica je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog izvođenja neophodnih radova.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.