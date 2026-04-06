Ratari poručuju: Povrće ove godine će biti ili skuplje nego inače ili ga neće ni biti

Kraj marta i početak aprila obilježio je pad temperature, snijeg i obilne padavine. Temperaturna razlika utjecala je i na usjeve, a agronomi ističu da će se najviše odraziti na predstojeću sjetvu kukuruza, jer su padavine onemogućile ulazak na parcele s mehanizacijom.

Iako je početak aprila optimalni rok, sjetva kukuruza na parcelama širom naše zemlje biće odložena zbog naglog pada temperature i obilnih padavina. Đorđe Glišić, agronom objašnjava da uslovi za radove na otvorenom nisu odgovarajući.

“Imali smo velike količine padavina, koje su onemogućile da poljoprivredni proizvođači mogu fizički ući sa mehanizacijom na parcele i obaviti ovu agrotehničku mjeru. Sjetvu treba obaviti kada se temperatura ustali na nekih deset do 12 stepeni, što mi u ovom trenutku nemamo, a imamo trenutno aktuelne veće količine padavina”.

Pored toga što su odložili radove na otvorenom, snijeg i obilna kiša nepovoljno utiču i na plasteničku proizvodnju.

“Mi smo zaštitili pomoću agrotekstila zasade krastavca, ali problem je manjak sunca tako da imamo već određenih problema u posljednja dva dana. Nadamo se da će vrijeme ići u našu korist”, navodi Miodrag Lazić, proizvođač povrća.

Ipak, i stručnjaci i ratari ističu da pad temperature i odlaganje sjetve kukuruza nije nužno loša stvar.

“Godinama unazad se pokazuje da kasnije sjetve imaju bolji rezultat, biljka bude zdravija, vrijeme njene patnje dok ne dođe mekše vrijeme ili gospojinska kiša probavi lakše i ne odsjeca, ne resa, što bi narod rekao, ne stvara klip u periodu kad je temperatura preko 40, tako da je to, po meni, dalo dobre rezultate”, ukazao je Radenko Ćuskič, poljoprivrednik

Nakon stabilizacije vremenskih prilika stvoriće se optimalni uslovi i za razvoj biljnih bolesti, zbog čega stručnjaci savjetuju oprez i zaštitu usjeva od bolesti i štetočina.

Zbog svega onoga što se dešava od početka godina, procjene ratara su da će povrće ove godine biti ili skuplje nego inače ili ga neće ni biti, ukoliko vremenske prilike ne budu povoljne. Zbog toga savjetuju svima da posiju baštu, ukoliko za to imaju mogućnost, piše BHRT.ba.