Danas sunčano, povoljna biometeorološka prognoza

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -16; Bugojno -11; Drvar, Srebrenica, Tuzla -10; Srebrenik -9, Sarajevo, Zenica -9; Bjelašnica, Jajce, Livno, Sanski Most, Široki Brijeg -8; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj -7; Gradačac, Prijedor -6; Trebinje 0; Mostar 1;

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme, uz umjereni porast temperatura zraka i slabljenje sjevernog strujanja, izraženije sredinom dana, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, stoga bi hronični bolesnici i meteoropate trebali osjetiti djelimično olakšanje. Ipak, s obzirom da će jutro i veče još uvijek biti dosta hladniji, preporučljivo je povremeno reducirati boravak na otvorenom, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.