Dva filmska hita stižu u kino Doma kulture Srebrenik 16. i 17. oktobra

Na veliko platno kina Doma kulture Srebrenik stižu dva velika filmska hita. Prvi je za najmlađu publiku, film “ŠTRUMPFOVI – VELIKI FILM”. na repertoaru je 16. i 17. oktobra od 18 sati. Ulaz 6 KM.

Kada Velikog Štrumpfa misteriozno otmu zli čarobnjaci, Razamel i Gargamel, Štrumpfeta vodi Štrumpfove u misiju u stvarni svijet da ga spasu. Uz pomoć novih prijatelja, Štrumpfovi moraju da otkriju šta definiše njihovu sudbinu da bi mogli da spasu univerzum. U filmu ŠTRUMPFOVI – VELIKI FILM moći ćemo da čujemo glasove velikih zvijezda uključujući Rihannu, Kurt Russella, Johna Goodmana i mnoge druge.

Film Testament (2025), možete pogledati 16. i 17. oktobra u terminu od 20 sati. Ulaz je 6 KM.

Testament

Testament je duhovita i emotivna priča smještena u bosansko selo i industrijsku Zenicu početkom devedesetih, koja na svojstven način prikazuje važnost testamenta i posljedice njegovog nepostojanja u lokalnoj kulturi. Kroz živote običnih ljudi, film donosi niz malih sukoba i nesporazuma oko imovine, tradicije i međuljudskih odnosa, gdje se stari običaji sudaraju sa stvarnošću punom ljudskih slabosti – kocke, tračeva, ljubavi i sitnih krađa. Glavni lik Asad, nakon što ostaje bez očevog nasljedstva, mora se snaći u svijetu industrijske Zenice, kafane i svakodnevnih seoskih problema u čemu mu pomaže najbolji prijatelj Dževad, šarmantni lik, koji se suočava s vlastitim problemima i uvijek traži prečicu do rješenja.