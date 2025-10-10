Vlada FBiH proglasila Dan žalosti u ponedjeljak zbog smrti Halida Bešlića

Vlada Federacije BiH na telefonskoj sjednici je donijela odluku da se ponedjeljak proglasi Danom žalosti na nivou ovog entiteta, saznaje portal “Avaza”.

Odluka je donesena iz razloga jer su taj dan dženaza i ukop legendi narodne muzike Halidu Bešliću.

Ranije je predloženo da se ova odluka donese na nivou Vijeća ministara BiH, no ministri iz RS tradicionalno su protiv toga da se ovakve odluke donesu na državnom nivou, pa onda svaki nivo vlasti mora donijeti odluku zasebno.

Podsjećamo, Halid Bešlić je preminuo prije tri dana u Sarajevu, a dženaza će se klanjati u ponedjeljak poslije podne namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Ukop će biti obavljen na groblju Bare isti dan u 15 sati.

Komemoracija će biti održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu u ponedjeljak u 11 sati.