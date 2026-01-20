Dva incidenta tokom lova, jedan lovac poginuo, drugi ranjen

Na lokalnom putu Dubrave-Laminci, u zaseoku Dejanovići, tokom ulaska lovaca u lovište u nedjelju ujutro, 18. novembra, došlo je do nesreće u kojoj je poginuo jedan lovac.

Prema dostupnim informacijama, 64-godišnji S. R. iz Gradiške se okliznuo, nakon čega je došlo do opaljenja iz lovačke puške. Tom prilikom je ranjen 59-godišnji M. S., koji je uslijed zadobijenih povreda preminuo, javila je Micro Mreža.



Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a istragu vodi Okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Naloženo je poduzimanje istražnih radnji i vještačenja, kao i obdukcija tijela stradalog lovca u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Lovac iz čijeg je oružja došlo do opaljenja uhapšen je i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

Istog dana, u drugom incidentu koji se dogodio u mjestu Rogolji, jedan lovac je zadobio povrede od vatrenog oružja. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopćeno.

Oba slučaja su pod istragom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i istražnih radnji.