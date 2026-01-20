Anonimni donator uplatio 56.000 KM za liječenje Refika Hajrića

Našoj organizaciji je naravno poznat identitet osobe koja je uplatila donaciju, a ovo nije prvi put da uplaćuje ovako velike donacije i sve što bismo rekli za ovog čovjeka suvišno je, naveli su iz Pomozi.ba.

Refik Hajrić koji boluje od ankilozantnog spondilitisa i ima ograničene pokrete u oba kuka, sinoć je saznao prelijepe vijesti.

Anonimni donator, osoba velikog srca, sinoć je uplatio 56.000 KM čime su prkupljena sve neophodna sredstva za Refikovo liječenje.

– Sinoć je anonimni donator uplatio 56 hiljada maraka za oboljelog Refika Hajrića, čime su prkupljena sve neophodna sredstva za njegovo liječenje.

Našoj organizaciji je naravno poznat identitet osobe koja je uplatila donaciju, a ovo nije prvi put da uplaćuje ovako velike donacije i sve što bismo rekli za ovog čovjeka suvišno je, ali opet moramo reći jedno veliko HVALA u ime svih oboljelih i njihovih porodica kojima je do sada pomogao, piše Pomozi.ba.

Jutrošnja objava lijepih informacija na Facebook stranici Pomozi.ba oduševila je njihove pratitelje koji su poželjeli sve najbolje anonimnom donatoru.

“Ko god da si, Allah te nagradio”, “Naše je ono što udijelimo. Svaka mu čast, dabogda imao sto puta više.”, “Allah ga blagoslovio i nagradio”, “Ovakve vijesti čine jutro/dan ljepšim”, “E to je stvarno veliki čovjek”, samo su neki od komentara na ovu lijepu objavu.