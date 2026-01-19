EHF zabranio Thompsonove pjesme na Evropskom prvenstvu

Evropska rukometna federacija je promptno reagovala i strogo zabranila puštanje Thompsonovih pjesama do kraja Evropskog prvenstva.

Evropska rukometna federacija (EHF) je zabranila da se tokom utakmica Evropskog prvenstva u rukometu sa razglasa puštaju pjesme Marka Perkovića-Thompsona.

Nakon što se u prvom kolu čula njegova pjesma sa razglasa tokom utakmice Hrvatske, EHF je, piše Aftonbladet, primio veliki broj prigovora gledalaca i zbog toga je reagovao.

– Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja, pišu iz EHF.

Iz Aftonbladeta činjenicu da je pjesma puštena nazivaju velikim skandalom Evropskog prvenstva, a potom su i objasnili ko je Marko Perković Thompson.

– Marko Perković, što je pravo ime Thompsona, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata. Perkoviću i njegovom bendu stoga je bilo zabranjeno nastupati u određenim europskim zemljama, a njegove su pjesme općenito zabranjene na međunarodnim sportskim događajima, stoji u tekstu uticajnog medija.

IZVOR:VIJESTI.BA