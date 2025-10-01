Fakultet iz Mostara kažnjen zbog nezakonite prodaje diploma: Moraju platiti više od 300.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine je 29. septembra 2025. nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Vojislav Škrbić i dr., kojom je optuženi Vojislav Škrbić oglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelima nedopuštena trgovina iz člana 212. stav 1. KZBiH i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 2. KZRS u vezi s članom 39. KZRS, sve u vezi sa članovima 29., 53. i 54. KZBiH.

Sud je optuženom Vojislavu Škrbiću za počinjena krivična djela izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM, koju je dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude.

Nadalje, optužena pravna osoba Univerzitet Victoria International University Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih znanosti CKM Mostar, oglašena je odgovornom što je počinila krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelima nedopuštena trgovina iz člana 212. stav 1. KZBiH, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZFBiH i krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZFBiH, sve u vezi sa članovima 29., 53., 54. i 124. tačke b) i c) KZBiH.

Sud je optuženom pravnom licu za počinjena krivična djela izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 300.000,00 KM, koju je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti presude.

Istovremeno, od optuženih Vojislava Škrbića i pravne osobe Victoria International University Mostar, oduzima se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom i to od optuženog Vojislava Škrbića u visini od 3.519,00 KM, a od optuženog pravnog lica Victoria International University Mostar, iznos u visini od 70.000,00 KM, koje su optuženi dužni uplatiti na račun budžeta BiH.

Optuženi Vojislav Škrbić je proglašen krivim što je, kao saradnik visokoškolskih ustanova u BiH u različitim periodima i posrednik, zajedno s drugim njemu poznatim licima, na teritoriji BiH, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, te iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja ili pomaganjem u istom, vršili neovlaštenu kupoprodaju javnih isprava visokoškolskih ustanova, detaljno navedenih u izreci presude, odnosno diploma, zvanja i titula, koje ne mogu biti predmet javnog prometa, osobama zainteresiranim za kupovinu i sticanje diploma, zvanja i titula bez stvarnog provođenja obrazovnog procesa, odnosno bez stvarnog ispunjenja zakonskih uvjeta pohađanje i okončanje jednog od ciklusa visokog obrazovanja iz člana 5. OZOVOUBIH, sve protivno ciljevima visokog obrazovanja iz člana 3. OZOVOUBIH. Dalje se navodi da su optuženi vršili netačan i retroaktivan unos podataka i činjenica u matične knjige i druge službene evidencije obrazovnih ustanova kao i dokumenata koji čine sastavni dio studentskih dosjea u navedenim obrazovnim ustanovama, te radi upisa na obrazovne ustanove povezivali takve osobe s uposlenicima ili službenim i odgovornim osobama univerziteta, fakulteta i visokih škola ili direktno upisivali te osobe na obrazovne ustanove i poduzimali druge radnje kako bi takvi studenti stekli diplomu, kojim radnjama su u konačnici ostvarili imovinsku korist u iznosu zasigurno višem od 370.000,00 KM.

Optužena pravna osoba Victoria International University Mostar proglašena je krivom što je, u različitim periodima, izvršila retroaktivno zavođenje odlučnih a neistinitih činjenica u matičnim knjigama ove školske ustanove osobama zainteresiranim za kupovinu i sticanje diploma, zvanja i titula bez stvarnog provođenja obrazovnog procesa, koje zavođenje je organizacijom rada Univerziteta omogućio kako se osnovano sumnja V. S., uključujući i neistinito evidentirane datume upisa kao datume navodnih upisa studenata, sve radi stvaranja privida ispunjenosti uvjeta za izdavanje navedene diplome, zvanja, titule bez stvarnog provođenja obrazovnog procesa, saopćeno je iz Suda BiH.

