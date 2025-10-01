Od 12. oktobra na granici EU fotografisanje i otisci prstiju za putnike iz zemalja izvan EU

Tačno 12 dana dijeli državljane BiH od novih pravila na graničnim prijelazima, odnosno početka rada novog sistema ulaska/izlaska (EES) koji će na svojim vanjskim granicama upotrebljavati zemlje Evropske unije. EES je automatizovani informatički sistem za registraciju državljana zemalja izvan Evropske unije koji putuju u svrhu kraćeg boravka, svaki put kada pređu vanjske granice bilo koje od 29 evropskih zemalja.

Postepeno prikupljanje

Za potrebe EES-a, „državljani zemalja izvan EU” su putnici koji nemaju državljanstvo bilo koje zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske. „Kraći boravak” znači do 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana.

Navedeni period se računa kao jedinstveni period za sve evropske zemlje koje koriste EES. Prikupljanje podataka postepeno će se uvoditi na graničnim prijelazima i u potpunosti provesti do 10. aprila 2026. godine. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske su potvrdili da su spremni za početak primjene EES-a, a u vezi s odgovorom na pitanja koja smo im poslali, uputili su nas na linkove na njihovim stranicama, gdje su u vezi novih pravila sve detaljno pojasnili.

Tako će se EES će se od 12. oktobra primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su na osnovu Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Njegovom primjenom automatski će se bilježiti osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, odnosno šengenski prostor – navedeno je na stranici MUP-a RH.

Treće zemlje

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno EU, od državljana trećih zemalja, koji podliježu njegovoj primjeni prikupljat će se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati nivo sigurnosti.

ETIAS prolongiran

Primjena Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS), koji će podrazumijevati da putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim s EU moraju putem interneta aplicirati za dozvolu za ulazak, uz plaćanja takse bankovnom karticom je prolongirana. ETIAS bi, prema posljednjim informacijama, trebao postati operativan u zadnjem tromjesečju 2026. godine, a taksa bi, umjesto, prvobitnih sedam eura, trebala iznositi 20 eura.