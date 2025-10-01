Srijeda, 1 Oktobra, 2025
Danas je Međunarodni dan starijih osoba

Danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba – dan posvećen poštovanju i brizi za starije osobe pod, ovogodišnjim, motom “Starije osobe pokreću lokalne i globalne akcije: Naše težnje, naša dobrobit, naša prava“. Ovaj datum nas podsjeća da starije osobe nisu samo naši roditelji i nane i djedovi, nego i stubovi porodice i društva, nosioci mudrosti i iskustva.
Međunarodni dan starijih osoba prilika je da se: podigne svijest o izazovima i pravima starijih osoba, potakne zajednička briga i solidarnost i oda priznanje njihovom doprinosu društvu.
-“Brinimo o starijima – jer briga o njima znači brigu o svima nama”, poručili su ovim povodom iz Crvenog križa Grada Srebrenika.

