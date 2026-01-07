Srijeda, 7 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

By admin
0
58

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izrazito niskih jutarnjih temperatura zraka koje se očekuju u narednim danima na području Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u upozorenju, niske jutarnje temperature prognozirane su za Krajinu, centralne, istočne i sjeverne dijelove Bosne, a upozorenje se odnosi na period od 8. do 9. januara 2026. godine. Prema prognozama, minimalne temperature zraka kretat će se od minus 14 do minus 10 stepeni Celzijusa.

Iz Federalni hidrometeorološki zavod upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, posebno boravku i radu na otvorenom prostoru. Građanima se preporučuje dodatni oprez, praćenje najnovijih vremenskih prognoza te prilagođavanje planiranih aktivnosti vremenskim uslovima.

Također se navodi da su mogući poremećaji u dnevnim rutinama, te se apeluje na građane da budu spremni na eventualne prekide aktivnosti na otvorenom, naročito u jutarnjim satima.

Iz Zavoda napominju da će javnost biti blagovremeno informisana ukoliko dođe do promjena ili dopuna izdatog upozorenja.

Prethodni članak
Sigurnosno upozorenje: Gmail korisnicima savjetuje se hitno isključivanje ovih opcija
Naredni članak
Ko je sve zadužen za čišćenje snijega? Inspekcija pojasnila obaveze u Srebreniku
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a