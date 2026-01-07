Srijeda, 7 Januara, 2026
Sigurnosno upozorenje: Gmail korisnicima savjetuje se hitno isključivanje ovih opcija

Korisnici Gmaila širom svijeta upozoreni su da bi trebalo odmah da isključe dvije specifične funkcije u podešavanjima svoje e‑pošte kako bi zaštitili svoju privatnost. 

Prema izvještajima, Google je automatski uključio određene “pametne funkcije” (smart features) koje omogućavaju da se sadržaj e‑mailova i prilozi analiziraju kako bi se unaprijedile AI funkcije i personalizovana iskustva u Gmailu. 

Ove funkcije, koje su dio Gmailove AI i pametnih alata za bolju organizaciju i prijedloge u pisanju poruka, navodno koriste informacije iz samih poruka, uključujući privatne razgovore i priloge, da poboljšaju performanse modela vještačke inteligencije. 

Stručnjaci za sigurnost savjetuju korisnicima da u podešavanjima Gmaila ručno isključe opcije Smart features in Gmail, Chat & Meet i Smart features in Google Workspace kako bi spriječili automatsko prikupljanje i obradu podataka iz svojih naloga. 

