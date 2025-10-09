Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Njemačko državljanstvo: Ukida se ubrzana procedura

Njemačko državljanstvo više se neće moći dobiti kroz tzv. ubrzanu proceduru od tri godine boravka, koju je njemačka vlada ranije omogućila kao poseban oblik nagrađivanja “izuzetno dobro integrisanih” stranaca. Odluka o ukidanju ove mogućnosti donesena je nakon što je u Bundestagu potvrđeno da se novi uslovi naturalizacije vraćaju na standardni rok od najmanje pet godina.

Ova izmjena zakona odnosi se na sve strane državljane, bez obzira na porijeklo ili zemlju iz koje dolaze. Time su stavljene van snage odredbe koje su omogućavale brže sticanje državljanstva osobama koje su u kratkom periodu pokazale visoku integrisanost u njemačko društvo, poput odličnog poznavanja jezika, stabilnog zaposlenja i društvenog angažmana.

Prema obrazloženju njemačke vlade, cilj izmjene je da se proces naturalizacije učini “jedinstvenim i pravednim za sve”, te da se izbjegnu subjektivne procjene i neravnomjerna primjena zakona u različitim pokrajinama.

Važeći zakon, koji ostaje na snazi, predviđa da se njemačko državljanstvo može steći nakon najmanje pet godina legalnog boravka, a u izuzetnim slučajevima – uz poseban doprinos društvu ili ekonomiji – nakon četiri godine.

Njemačke vlasti poručile su da se time ne smanjuje otvorenost zemlje prema strancima, nego da se uvodi jasniji okvir koji će omogućiti jednak tretman svim kandidatima koji žele postati njemački državljani.

