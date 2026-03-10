Prevoznici očekuju hitnu reakciju države: Ugroženo više od 20.000 radnih mjesta

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine danas očekuju jasan i konkretan odgovor državnih institucija na zahtjeve koje već duže vrijeme upućuju prema Republici Hrvatskoj, upozoravajući da bi izostanak ravnopravnog tretmana domaćih transportnih kompanija mogao dovesti do ozbiljnih poremećaja u logističkim i trgovinskim tokovima.

Ukoliko odgovori izostanu, predstavnici transportnog sektora najavljuju da će večeras, na sjednici Kriznog štaba plenuma Konzorcijuma Logistika BiH, razmotriti naredne korake u zaštiti više od 20.000 radnika zaposlenih u sektoru drumskog transporta.

Pritisak na institucije BiH zbog odnosa prema domaćim prevoznicima

“Postavljamo otvoreno pitanje: da li smo dobili ijedan konkretan odgovor ili je upućen kredibilan zahtjev prema institucijama Republike Hrvatske od strane naših nadležnih institucija?“, poručili su iz plenuma Konzorcijuma Logistika BiH.

Dodaju da se s pravom postavlja pitanje zašto prevoznici iz Bosne i Hercegovine ne mogu imati barem isti status kakav danas imaju prevoznici iz Srbije, koji, kako navode, imaju punu podršku svojih institucija i privrednih struktura.

Zahtjev za ravnopravan tretman na hrvatskom tržištu

“Republika Hrvatska je za Bosnu i Hercegovinu jedan od najvažnijih ekonomskih partnera i susjeda sa kojim dijelimo intenzivne trgovinske i transportne tokove. Upravo zato očekujemo fer, korektan i ravnopravan odnos, zasnovan na dobrosusjedskim odnosima i zajedničkim interesima privrede”, ističu iz plenuma.

Od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine očekuju odgovore na nekoliko jasnih pitanja: da li su, osim izražene zabrinutosti, preduzete konkretne aktivnosti u rješavanju problema sa kojima se suočavaju domaći prevoznici te da li je prema Republici Hrvatskoj upućen jasan i kredibilan zahtjev da prevoznici iz BiH imaju isti tretman i korektan pristup tržištu.

“Podsjećamo da se proizvođači, izvoznici, trgovci i uvoznici u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri oslanjaju upravo na domaće transportne kompanije. Oni koji to ne razumiju uskoro bi mogli osjetiti posljedice u lancima snabdijevanja, ali i u ukupnoj ekonomiji zemlje”, naveli su.

Ističu da odgovor nadležnih institucija očekuju već tokom dana.

Večeras odluka o narednim koracima transportnog sektora

“Tada će biti jasno da li država Bosna i Hercegovina ima snage i volje da zaštiti više od 20.000 radnika zaposlenih u sektoru logistike i drumskog transporta ili će oni ostati prepušteni sami sebi. Dobrosusjedski odnosi i stabilni logistički tokovi nemaju alternativu” poručili su iz Plenuma.

Za večeras je zakazana sjednica Kriznog štaba plenuma Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, zajedno sa regionalnim koordinatorima, na kojoj će biti izvršena detaljna analiza dosadašnjih aktivnosti i donesene odluke o narednim koracima u ime transportnog sektora Bosne i Hercegovine.