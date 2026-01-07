Srijeda, 7 Januara, 2026
Gradonačelnik Adnan Bjelić i predsjedavajući GV Srebrenik Nisvet Sejdinović čestitali Božić

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i predsjedavajući GV Srebrenik Nisvet Sejdinović uputili su božićnu čestitku vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti u kojoj stoji:
Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, u svoje ime kao i u ime predstavničke i izvršne vlasti Grada Srebrenika, želimo sretan Božić sa željom da i ovaj Božić i njegovu radost podijelite sa vašim najbližima, prijateljima i susjedima ne zaboravljajući pri tome one kojima su životne nedaće umanjile svjetlost božićnih dana. Neka ovi praznični dani svim vjernicima i ljudima dobre volje podare radost u srcu, veselje u duši i osmijeh na licu, a svaki dom nek ispuni mir i ljubav.

Sretan Božić !

