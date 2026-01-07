Srijeda, 7 Januara, 2026
Poziv klubovima i organizacijama da prijave kandidate za izbor najboljih sportista u ‘25.

By admin
0
23

Pod pokroviteljstvom Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, Sportski savez Tuzlanskog kantona 29. januara 2026. godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2025 godinu.

Kako bi pravovremeno prijavili kandidate za izbor najboljih, iz Sportskog saveza šalju poziv klubovima i organizacijama da do 10. januara 2026. godine lično dostave prijedloge u Sportski savez TK.

Adresa na koju mogu dostaviti prijave je Ulica Mije Keroševića Guje br.3 (BKC Tuzla – ulaz od parka, 1. sprat – kancelarija br.10) svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Prema pravilima koje je usvojio Upravni odbor SS TK, svaki predlagač može predložiti samo po jednog kandidata za određenu kategoriju. Prijedlog mora biti na posebnom listu za svakog kandidata pojedinačno sa njegova maksimalno tri najbolja rezultata (na istom listu ne može biti predloženo više kandidata iz drugih kategorija niti napisano više rezultata od traženog broja) sa fotografijom pojedinca ili ekipe. Poziv možete pronaći na linku:
Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

