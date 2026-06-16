Švicarcima se nije svidjelo ono što su vidjeli na treningu Zmajeva

Svi reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali su rano jutros po našem vremenu u Salt Lake Cityu.

Neke države organizuju vojnu paradu da pokažu svoju moć, a čini se da je Sergej Barbarez otvorio trening i da protivnicima pokaže sa kakvim arsenalom raspolaže.

U punom kapacitetu bili su i Edin Džeko i Ivan Šunjić, ali i Haris Tabaković. Istina Tabaković nije rizikovao u radu sa loptom sa saigračima.

Švicarskim špijunima koji prate reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nije se svidjelo ono što su vidjeli.

Posebno zato što su Švicarci dobri u matematici.

A računica kaže da će Džeko i Šunjić do utakmice protiv Švicarske spojiti više od sedam dana kako treniraju u punom kapacitetu. A to govori kako će biti spremni.

Po onome što je viđeno na treningu čak se ne treba iznenaditi da Džeko bude u prvih 11. Barbarez je probavao i kombinaciju sa Alajbegovićem na lijevoj strani, Memićem na desnoj, te Lukićem i Džekom u špicu. Iza su bili Gigović i Tahirović.

I Haris Tabaković će do utakmice imati dovoljno treninga da bude u tolikoj formi da, za ne daj Bože, može ući u prelomnim trenucima utakmice, piše Reprezentacija.ba.