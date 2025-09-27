Hladni talas stiže početkom oktobra

“Prema najnovijim prognozama, u periodu od 1. do 6. oktobra naši krajevi naći će se pod uticajem jezgre hladnog vazduha koja stiže sa sjeveroistoka Evrope, tačnije iz pravca Rusije. Pod njenim uticajem očekuje se formiranje ciklona u neposrednoj blizini Balkana, a upravo će od položaja tog ciklona zavisiti dalji razvoj vremenskih prilika”, saopćeno je iz BH Meteo.

Ako prevlada suho zahlađenje, izvjesno je da ćemo svjedočiti prvim ovogodišnjim mrazevima, i to ne samo u kotlinama i visoravnima, nego lokalno i u nižim krajevima. Takva situacija mogla bi stvoriti probleme poljoprivrednicima, naročito onima koji se još uvijek bave berbom ili čuvaju osjetljivije kulture na otvorenom.

Ukoliko se pak ostvari oblačniji scenarij sa padavinama, brdsko-planinska područja mogla bi već u prvim danima oktobra dobiti i prvi snijeg. Iako je riječ o ranijem pojavljivanju snježnih padavina nego što je uobičajeno, meteorolozi ističu da ovakvi prodori hladnog vazduha u ovom dijelu godine nisu rijetkost.