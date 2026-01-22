Ekspresan kraj za Džumhura i Brkića u Melbourneu

Bosanskohercegovački dubl par Damir Džumhur – Tomislav Brkić okončao je nastup na Australian Openu porazom u prvom kolu.

Od njih su rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:3), za nepunih sat vremena igre, bili bolji četvrti nositelji Marcelo Arevalo (Salvador) i Mate Pavić (Hrvatska).

Džumhur (ATP – 66.) je ranije okončao i nastup u singlu, izgubivši rezultatom 0:3 (3:6, 2:6 1:6) od Argentinca Francisca Cerundola (ATP – 21.)

Prije toga je najbolji bh. teniser savladao Kanađanina Liama Draxla (ATP – 145.) s 3:0 (7:5, 6:0, 6:4).