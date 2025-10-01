Inspekcija na GP Orašje zabranila uvoz devet tona hrane za mačke

Federalna tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija na Graničnom prijelazu (GP) Orašje zabranila je uvoz 9.120 kg pripremljene životinjske hrane Finci mix – potpuna suha hrana za mačke porijeklom iz Mađarske, zbog povećanog udjela pepela utvrđenog laboratorijskom analizom.

U postupku inspekcijskog nadzora proizvoda pri uvozu radi izdavanja uvjerenja o kvaliteti, izvršena je kontrola kvalitete pošiljke proizvoda iz kategorije „Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana“.

Laboratorijskom analizom uzorka pošiljke utvrđena je povećana količina pepela koja nije usklađena s deklaracijom, čime proizvod ne ispunjava uslove kvaliteta propisane Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu i Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje.

Rezultat analize potvrđen je i superanalizom, te je uvoz kontrolisane pošiljke težine 9.120 kg zabranjen i naloženo je njeno uništenje kod ovlaštenog komunalnog preduzeća, pod nadzorom inspektora, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.