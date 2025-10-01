Kamiondžija iz BiH vozio 37 sati bez prekida: Otkrio i zbog čega

Austrijski mediji ovih dana prenose priču o 45-godišnjem vozaču kamiona iz Bosne i Hercegovine koji je zaustavljen na putu B137, u pravcu Schardinga.

On je zaustavljen u mjestu St. Florian am In, ali tom prilikom su otkriveni nevjerovatni, a istovremeno ozbiljni prekršaji.

Prvo je zaustavljen, jer je vozio na dionici puta gdje je zabranjen saobraćaj za kamione sa prikolicom. Izmjereno je da je na magistralnom putu dostizao brzinu od čak 95 kilometara na sat.

Prednje kočione pločice bile su znatno istrošene, a šarafi na točkovima puni korozije. Analiza vremena vožnje i odmora pokazala je višestruka kršenja propisa, jer je jednom vozio skoro 37 sati bez prekida. Imao je dnevni odmor kraći od četiri sata. Pauzu od 45 minuta napravio je tek nakon više od osam sati vožnje.

Više puta je vozio bez vozačke kartice, uključujući skoro sedam sati neposredno prije zaustavljanja. Policija mu je zabranila dalju vožnju i napisala kaznu u iznosu od nekoliko hiljada eura.

Prijavljen je nadležnoj općinskoj upravi u Schardingu i tužilaštvu u Ridu.

Ipak, austrijskim medijima je najinteresantniji njegov odgovor i pravdanje policiji.

Naime, kao opravdanje za sve ove nedostatke naveo je da je njegova firma prošle godine pretrpjela velike finansijske gubitke, pa je ovako pokušao da joj uštedi bar nešto novca i smanji troškove, prenose Nezavisne.