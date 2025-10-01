Britanci uveli zabranu oglašavanja nezdrave hrane

Britanska djeca trebala bi vidjeti manje reklama za nezdravu hranu i posljedično je manje konzumirati.

Londonska vlada se nada da će to rezultirati milijardama dugoročnih ušteda u zdravstvenom sektoru.

Čips, pomfrit, čokolada i gazirana pića

Od danas će se reklame za nezdravu hranu u Velikoj Britaniji prikazivati na televiziji tek nakon 21 sat i više se uopće neće prikazivati na internetu. To je u iščekivanju zabrane koja će stupiti na snagu početkom sljedeće godine, a namijenjena je smanjenju pretilosti djece.

Britanska laburistička vlada, koja je mjeru naslijedila od prethodne konzervativne vlade, nada se da će novi propis potaknuti proizvođače hrane da smanje sadržaj šećera i masti u mnogim namirnicama.

Prehrana djece u zemlji smanjit će se za 7,2 milijarde kalorija, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva u Londonu.

Hrana na koju se odnosi zabrana oglašavanja bit će procijenjena na temelju svoje nutritivne vrijednosti i sadržaja zasićenih masti, soli i šećera. Dugoročno se očekuje da će se time uštedjeti milijarde funti na troškovima liječenja za NHS.

Prema vladinim podacima, jedno od deset četverogodišnje djece u Velikoj Britaniji sada je pretilo. Jedno od petero djece ima karijes do pete godine života.

(Vijesti.ba)