Ove godine ljetno računanje vremena stiže ranije, navedeno i zbog čega

U 2026. godini kazaljke na satovima promijenit će se ranije nego prethodne godine. Zašto se datum mijenja – i koje fiksno pravilo stoji iza toga? Ljetno računanje vremena stići će iznenađujuće rano 2026. godine. To nije zbog političke odluke ili izuzetka, već fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude.

U 2026. godini kazaljke na satovima pomjerit će se unaprijed u noći na nedjelju, 29. marta, pišu njemački mediji. Prethodne godine to je bilo 30. marta. Zašto je to tako?

Pravilo u Njemačkoj

Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan: Širom EU već godinama važi isto pravilo – promjena se uvijek događa posljednje nedjelje u martu (a u jesen posljednje nedjelje u oktobru). Budući da dani u sedmici u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomjera se i tačan datum.

Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, a ponekad ranije u mjesecu.

Upravo će se to dogoditi 2026. godine: Posljednja nedjelja u martu pada 29. marta, zbog čega će i promjena vremena biti ranije u poređenju s prethodnom godinom. Samo pravilo, međutim, ostaje nepromijenjeno – mijenja se samo kalendarski datum, navode njemački mediji.

Termin pomjeranja

Kazaljke na satovima pomjerit će se unaprijed 29. marta. U 2 sata ujutro, zapravo će biti 3 sata ujutro.

Kao i obično, kazaljke na satu će se 29. marta u 2 sata ujutro pomjeriti unaprijed na 3 sata ujutro. Izgubit će se jedan sat sna, ali će dan zato biti duži.

Za one koji žele zapamtiti: U martu se satovi pomjeraju unaprijed, a u oktobru unazad.