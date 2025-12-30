Servisne informacije: U tri saobraćajne nezgode tri lica povrijeđena

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodilesu se 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobola tjelesne povrede. U ovom periodu registrovano je 2 narušavavanja javnog reda i mira, a 2 lica, u alkoholisanom stanju su lišena slobode.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 97 pregleda, 2 kućne posjete i 3 terenske intervencije, 7 pacijenta je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, sedam dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan s vedrim nebom. Temperatura će se kretati od -5°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 3°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, sa zapadnog i sjeverozapadnog smjera, s udarima do 7.3 m/s. Padavine nisu predviđene.