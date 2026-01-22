Jutro hladno, slijedi porast temperatura

Temperature zraka u 07 sati: Srerbrenik, Drvar -6 stupnjeva, Gradačac, Tuzla i Zenica -5, Bugojno -4, Sarajevo, Bihać, Bjelašnica, Ivan Sedlo, Jajce i Sanski Most -3, Livno 1, Mostar 4 stupnja. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 927 milibara, za 15 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno će padati na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Lokalno malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima. Na planinama će padati i veoma slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje od 8 do 11 stupnjeva.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, mada bez izraženijeg uticaja na opštu sliku. Tmurno vrijeme, povećana naoblaka i slabije padavine, pretežno će djelovati na lošije raspoloženje većine populacije. Pri tome će blaga južina i porast temperaturnih vrijednosti, kako jutarnjih tako i dnevnih, djelimično ublažiti negativne efekte promjene, stoga bi se i tegobe kod hroničnih bolesnika, ponajviše osoba sa plućnim i kardiovaskularnim problemima, trebale umanjiti. Poželjno je ne izlagati se jačim fizičkim naporima.