Četvrtak, 22 Januara, 2026
Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 66 pregleda, 7 terenskih intervencija i 1 kućna posjeta, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 22.01.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika u naselju Špionica Krč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan. Temperatura će se kretati od -5°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 3°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 3.2 m/s.

