U Srebreniku održana stručna edukacija u sklopu projekta “Stop raku grlića maternice”

U organizaciji Udruženja žena ,,DIVA,, Srebrenik i Centar za kulturu i informisanje jučer je održana stručna edukacija u sklopu projekta Stop raku grlića maternice pod mentorstvom prof.dr. Dženite Ljuce.

Ova edukacija i predavanje koje su održale studentice Medicinskog fakulteta u Tuzli održano je s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i zaštite zdravlja žena.

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA i Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“ već jedanaestu godinu zaredom, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dženite Ljuce, redovne profesorice i šefice Katedre za ginekologiju i akušerstvo, realizuju edukaciju u okviru obilježavanja Evropske sedmice borbe protiv karcinoma grlića materice u sklopu projekta “STOP raku grlića materice”.

Cilj je da se javnosti ukazaže na značaj redovnih preventivnih pregleda koji imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i spašavanju života žena.