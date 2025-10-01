Srijeda, 1 Oktobra, 2025
Održan 15. Festival saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović”

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, Gradsko društvo Srebrenik, sinoć je održan 15. Festival saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović”.

Festival je održan u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku , uz dobru posjetu i kvalitetan program.

U programu se predstavilo 14 učesnika koji baštine izvodjenje tradicionalne sevdalinke uz saz.Ovogodišnja manifestacija se održala pod sloganom: slušaj zvuke saza, okusi domaće.Svi posjetioci su mogli probati domaće proizvode, koje su pripremila Udruženja žena Grada Srebrenik: Diva, Srebrenke i UŽ D.Potok.

Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju saza kao neprevaziđenog  muzičkog instrumenta u interpretaciji bh sevdalinke, ali i afirmacije sevdalinke te tradicionalne muzičke forme kao značajnog kulturnog nasljeđa BiH.

Srebrenik ima posebnu privilegiju i čast što je u ovom gradu rođen i svoj životni vijek u njemu proveo jedan od najvećih interpretatora sevdalinke uz saz dr. Hašim Muharemović, a ovaj festival očuva sjećanje na ovog velikog muzičkog umjetnika

