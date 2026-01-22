Kontinuiranom edukacijom do jače inkluzije: Asistenti u nastavi ključ podrške učenicima

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovao je seminaru za asistente u nastavi na kojem je predstavljen i Priručnik za rad asistenata u nastavi. Cilj seminara je jačanje uloge asistenata u inkluzivnom obrazovanju kojem resorno ministarstvo posvećuje značajnu pažnju.

„Da je to tako govori i činjenica da u osnovnim i srednjim školama imamo oko 450 pojedinačnih izvršilaca koji obavljaju dužnost asistenta u nastavi, a to je oko 160 normi. To je velik broj ljudi koji ima priliku da ovaj proces unaprijedi. Uložili smo energiju i vrijeme da pružimo i adekvatnu obuku ovim ljudima, jer su asistenti najznačajnija karika u inkluzivnom obrazovanju“, rekao je ovom prilikom ministar Omerović naglasivši da je kontinuiranim radom sa asistentima u nastavi proces značajno unaprijeđen te daje bolje rezultate.

Asistent u nastavi Nihad Ramadanović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji radi u dvije škole na području Tuzle naglašava da je riječ o teškom i izazovnom poslu u kojem se prilagođavate potrebama učenika.

„Prije svega mora se imati velika empatija prema toj djeci, sa svim s čim se ona susreću. Velika je odgovornost na asistentima. Ne može to svako da radi. Morate imati empatiju da bi sve ispalo kako treba. Mi smo već dobili par tih priručnika i svaki priručnik i iskustvo koje dobijemo na ovim edukacijama je od velikog značaja“, rekao je asistent u nastavi Ramadanović.

Iz niza obuka koje su do sada urađene, prema riječima direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića, sakupljena su iskustva i pozitivni pravci sa terena u radu sa učenicima sa smetnjama.

„Dijagnosticirali smo ključne tačke i elemente koji su neophodni svakom asistentu u postupanju prilikom vođenja brige sa učenicima sa smetnjom u razvoju. I temeljem toga Ministarstvo obrazovanja TK, Pedagoški zavod TK i Zavod za učenike sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju pripremili su priručnik sa konkretnim uputama u postupcima vezano za brigu o učenicima i njihovoj integraciji u samom procesu nastave. Jer ključna stvar je da se temeljem takvog priručnika i takvih uputa postavi efikasniji pristup integracije učenika da bismo se što ranije navikli da je to naša stalna obaveza, da je to naša stalna potreba i da ćemo pratiti njegovu primjenu“, rekao je direktor Numanović uz napomenu da će permanentno raditi revizije, adaptacije i prilagođavanje uz asistenciju stručnjaka.

U ove aktivnosti uključen je, prema riječima direktora Numanovića, i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Već četiri godine sa Pedagoškim zavodom TK na edukaciji asistenata u nastavi koji su svakodnevna i najvažnija podrška djeci u inkluzivnom obrazovanju radi i NVO „Muslim Aid Association“.

„Danas smo predstavili Priručnik za asistente u nastavi jer veliki broj asistenata se po prvi put susreću sa tom problematikom djece sa poteškoćama u razvoju. Osim toga, mi radimo i na opremanju defektoloških kabineta u školama TK kako bi djeca imala jednake uslove za učenje i razvoj“, rekao je ovom prilikom predstavnik organizacije „Muslim Aid Association“ Nahid Mehinović zahvalivši ministru Omeroviću na kontinuiranoj podršci i zalaganju kako bi se stvorilo što inkluzivnije obrazovanje u TK.