Tuzla: Pješakinja teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći

Jučer oko 18:30 sati, u Tuzli, u ulici Ismeta Mujezinovića, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke Škoda Fabia, kojim je upravljala S.M. (1964) iz Tuzle, i pješakinja N.H. (1991), također iz Tuzle.

U ovoj nezgodi pješakinja je zadobila teške tjelesne povrede, koje su konstatovane na Klinici za ortopediju JZU UKC Tuzla, gdje je zadržana na daljem liječenju.

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne istražne i druge zakonom propisane radnje poduzeli su policijski službenici Policijske stanice Istok i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.
