Ljeto se nastavlja, temperature do 30 stepeni. Evo kada stiže “prava jesen” s padavinama

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslije podne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Ljeto se nastavlja

Kako javlja BHmeteo, ljeto u oktobru se nastavlja. Izuzev rijeđih naoblačenja koja samo rijetko mogu usloviti koju kap kiše u pojedinim danima, do oko sredine mjeseca idalje dominacija sunca i nadprosjecno toplog vremena.

Septrembar ove godine bio je treći najtopliji od kako se vrše mjerenja, nešto svjeziji od septembra 2011 i 1987. godine. Ukoliko u drugoj polovini oktobra ne dođe do značajnijeg zahlađenja, vjerovatno i oktobar ove godine ide u sami vrh po pitanju topline.

Kako će se ova topla jesen odraziti na predstojeću zimsku sezonu veliko je pitanje.

Prognoza za naredne dane

U subotu pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 24 do 30 °C.

U ponedjeljak jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

Kada stižu padavine

Meteorolog FHMZ-a Bakir Krajinović najavio je da do 13. oktobra u Bosni i Hercegovini se očekuje stabilno vrijeme.

Prostrano polje povišenog zračnog pritiska i dalje diktira vremenske prilike u našoj zemlji. Tokom jutra, u Bosni po kotlinama duž riječnih tokova moguća je pojava kratkotrajne magle, danju sunčano sa natprosječno visokim temperaturama zraka.

Od 14. oktobra do 17. oktobra, prema raspoloživim podacima, očekuje se promjena vremena praćena čestim padavinama i nešto nižim temperaturama zraka.

Temperaturni režim uslovljen stabilnim i sunčanim vremenom i dalje će pozitivno odstupati od prosječnih oktobarskih temperatura. Naredih dana vrijednosti temperatura zraka na planinama i visoravnima, zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne, prognoziraju se od četiri do devet stepeni, u nižim, kotlinskim predjelima Bosne, od 10 do 15 stepeni, dok se u Hercegovini prognozira od 12 do 17 stepeni.

Maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni se očekuju od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Od 15. oktobra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 5 do 10, u Hercegovini od 9 do 14, danju najviše temperature zraka u Bosni od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25 stepeni.