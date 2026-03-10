Masovna otpuštanja u Volkswagenu: Bez posla bi moglo ostati 50.000 radnika

Wolkswagen zarađuje znatno manje: dobit koncerna gotovo se prepolovila 2025. godine. Trgovinski sukobi, otežano poslovanje u Kini i promjena strategije u Porscheu stavljaju najvećeg europskog proizvođača automobila pod snažan pritisak.

Volkswagen grupa imala je izuzetno tešku godinu u pogledu dobiti te planira ukinuti 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030. godine – što predstavlja dramatično proširenje programa smanjenja troškova nakon što je neto dobit pala za 44 posto, na 6,9 milijardi eura u 2025. Riječ je o najlošijem rezultatu proizvođača automobila od skandala s emisijama dizelskih motora prije gotovo deset godina, piše Euronews.

Odluku je u utorak u Wolfsburgu objavio glavni izvršni direktor Oliver Blume, a ona znatno nadilazi ranije dogovoreno smanjenje od 35.000 radnih mjesta koje je koncern krajem 2024. usuglasio sa sindikatima.

Prihodi su stagnirali na oko 322 milijarde eura, dok je operativna dobit gotovo prepolovljena na oko 8,9 milijardi eura, objavio je najveći europski proizvođač automobila.

Financijski direktor Arno Antlitz kao razloge naveo je „izazovno okruženje“ obilježeno geopolitičkim napetostima, novim trgovinskim barijerama i sve jačom konkurencijom, osobito iz Kine.

Dionice Volkswagena porasle su gotovo 3,7 posto na burzi u Frankfurtu u utorak ujutro, potaknute širim rastom tržišta nakon izjava Donalda Trumpa o sankcijama Iranu i mogućem završetku sukoba.

Godine 2015. otkriveno je da je Volkswagen ugradio softver u milijune dizelskih vozila kako bi varao na testovima emisija štetnih plinova, čime su automobili tijekom testiranja izgledali znatno čišći nego što su to bili u stvarnim uvjetima vožnje. Taj je skandal izbrisao milijarde eura tržišne vrijednosti kompanije, potaknuo kaznene postupke i koncern na kraju stajao više od 30 milijardi eura kroz kazne, nagodbe i opozive vozila diljem svijeta.

Smatra se da je trenutna situacija za kompaniju još štetnija nego skandal iz 2015.

Problemi u Kini i SAD-u

Iako je Volkswagen zabilježio rast u Europi, to nije bilo dovoljno da nadoknadi pad prodaje u Kini i Sjevernoj Americi. Koncern je 2025. diljem svijeta isporučio oko 8,98 milijuna vozila – što je pad od 0,5 posto.

Trumpove carine posebno su snažno pogodile američko tržište za Volkswagenova vozila, dok su promjene u ekološkim propisima i ukidanje državnih subvencija smanjili potražnju za električnim vozilima. Time su pod pritiskom i planirani projekti, uključujući novu tvornicu električnih pick-up vozila pod markom Scout.

Sličan pritisak osjeća se i u Kini, dugogodišnjem najvažnijem tržištu rasta za Volkswagen, gdje domaći proizvođači poput BYD-a, Geelyja i Nia brzo smanjuju tehnološki zaostatak i osvajaju sve veći tržišni udio.

Kao odgovor, Volkswagen dodatno pojačava strategiju „u Kini za Kinu“, koja uključuje lokalni razvoj i lokalne opskrbne lance – što analitičari smatraju ključnim za dugoročne izglede koncerna.

Najveći udar osjetio je Porsche.

Brend sportskih automobila zabilježio je snažan pad prodaje u Kini, dok istodobno snosi troškove promjene strateškog smjera.

Iako je dugo davao prioritet električnim vozilima, Porsche se sada ponovno okreće modelima s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Napuhani bonusi za menadžment?

Operativna dobit pala je s oko 5,3 milijarde eura u 2024. na samo 90 milijuna eura prošle godine.

Pad dobiti, međutim, nije utjecao na primanja čelnika kompanije, što izaziva ogorčenje.

Unatoč najlošijim rezultatima koncerna u gotovo deset godina, članovi uprave Volkswagena ponovno će dobiti bonuse u vrijednosti od više milijuna eura, ponajviše zahvaljujući snažnom neto novčanom toku – novcu koji ostaje nakon ulaganja i operativnih troškova – koji je dosegnuo 6,4 milijarde eura, najvišu ciljanu razinu u sustavu nagrađivanja.

Prema medijskim izvješćima, ukupni bonusi za upravu iznosili su oko 13,6 milijuna eura.

Glavni izvršni direktor Oliver Blume primio je ukupnu naknadu od oko 7,4 milijuna eura – nešto manje nego godinu ranije, djelomično zbog dobrovoljnog odricanja od dijela plaće.

Predstavnici radnika sada traže da i zaposlenici dobiju dio snažnog novčanog toka, a u tijeku su razgovori o mogućim posebnim isplatama.

Nada u oporavak 2026.

Unatoč slabim godišnjim rezultatima, poslovanje koncerna posljednjih mjeseci pokazuje znakove stabilizacije.

U posljednjem tromjesečju poslovanje se razvijalo bolje nego ranije. Volkswagen je prethodno izvijestio o gubitku većem od milijardu eura u trećem tromjesečju zbog izvanrednih troškova u Porscheu.

Koncern sada očekuje da će se profitabilnost ponovno poboljšati 2026. godine. Operativna marža trebala bi porasti na između 4,0 i 5,5 posto, nakon što je 2025. pala na 2,8 posto.