Sindikat doktora TK traži veće plate i najavljuju štrajk, podršku dala i Ljekarska komora TK

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona upozorio je na dugogodišnje, kako navode, nerazumijevanje i loš odnos vlasti prema ljekarima u ovom kantonu, zbog čega su najavili proteste koji će biti održani 13. i 14. marta u Tuzli.

Iz Sindikata ističu da su umjesto unapređenja statusa doktora i razvoja zdravstvenog sistema došli u situaciju da traže prava koja su u većini drugih kantona u Federaciji BiH već riješena.

Prema njihovim navodima, ovakav odnos vlasti doprinosi odlasku medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sistema. U posljednjih pet godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo više od 1.200 doktora, dok Tuzlanskom kantonu trenutno nedostaje oko 200 specijalista za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Sindikat također navodi da doktori u Tuzlanskom kantonu rade deset sati mjesečno više nego njihove kolege u nekim drugim kantonima, dok su koeficijenti za obračun plata i dalje niži nego u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Njihov osnovni zahtjev je izjednačavanje koeficijenata za obračun plata s koeficijentima doktora u drugim kantonima, kako bi se, kako navode, priznao obim i odgovornost posla koji obavljaju.

Iz Sindikata upozoravaju da bi nastavak ovakve politike mogao imati ozbiljne posljedice po funkcionisanje zdravstvenog sistema i dostupnost zdravstvene zaštite građanima.

Ukazuju i na veliko opterećenje ljekara. Prema preporukama Evropske unije, jedan ljekar bi trebao brinuti o najviše 250 pacijenata, dok u Tuzlanskom kantonu taj broj, prema njihovim podacima, prelazi 1.000 pacijenata po jednom ljekaru.

Ističu da zdravstvene ustanove u Tuzli, osim stanovnika Tuzlanskog kantona, zbrinjavaju i pacijente iz drugih kantona, Brčko distrikta i dijelova Republike Srpske.

Protesti su planirani tokom vikenda kako bi se, kako navode iz Sindikata, smanjila mogućnost da pacijenti osjete posljedice nezadovoljstva. Učestvovat će ljekari koji tog dana nisu u radnoj obavezi.

Tim povodom oglasili su se iz Ljekarske komore TK, koji u saopštenju navode da Izvršni odbor Ljekarske komore Tuzlanskog kantona daje punu podršku Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona u borbi za prava ljekara i očuvanje sektora javnog zdravstva na području Tuzlanskog kantona.