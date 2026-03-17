U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 17. mart.

Zajednička tema za ovu godinu ističe ulogu socijalnog rada u okupljanju ljudi iz različitih zajednica, kultura i sistema kako bi oblikovali održiviju budućnost.

U Tuzlanskom kantonu stavljamo fokus na važnost održivosti funkcionalnih porodica koje nude sigurnost i štite članove svoje porodice.

Kada je u pitanju sistem socijalne zaštite, na području Tuzlanskog kantona evidentan je trend rasta broja korisnika prava iz socijalne zaštite i iznosa isplaćenih sredstava iz kantonalnog i federalnog budžeta. Naime, u 2025. godini evidentirano je 67860 korisnika prava što je više od 14 % stanovnika u TK. Ukupan iznos isplaćenih sredstava u 2025. godini je 172.231958,9 KM što je tri puta (304,59%) više nego u 2021. godini kada je isplaćeno 56.543781,00 KM.

Samo na ime zaštite porodice sa djecom u toku 2024. godine ukupno je isplaćeno 62.804821,08 KM, od čega je 42.030063,56 KM iz kantonalnog, a 20.774757,52 KM iz federalnog budžeta.

Na ime zaštite porodice sa djecom u toku 2025. godine ukupno je isplaćeno 81.365.655,62 KM, od čega je 41.146.510,92 KM iz kantonalnog, a 40.219.144,70 KM iz federalnog budžeta.

I pored navedenih novčanih davanja evidentan je porast broja porodica u riziku od izdvajanja djece iz porodica i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama. Kapaciteti ustanova za smještaj djece su popunjeni i postoje liste čekanja. Sve više je djece na čije potrebe nadležne institucije nisu u mogućnosti da odgovore. Siromaštvo je samo jedan od faktora, a drugi veoma značajan faktor je mogućnost društva i kapaciteti i kompetencije roditelja da štite i odgajaju djecu, da se nose sa izazovima u razvoju i da im obezbijede sigurno odrastanje.

Ovo pokazuje da nemamo preventivnu zaštitu porodice niti sistemski odgovor na nove društvene izazove. Također nemamo razvijen multisketorski pristup i kapacitirane nadležne ustanove i kompetentne profesionalce koji mogu odgovoriti potrebama i izazovima savremene porodice. Najčešća potreba je blagovremena stručna podrška nadležnih institucija, kako centara za socijalni rad tako i zdravstvenh, obrazovnih, pravosudnih institucija i sistema sigurnosti.

Povodom dana socijalnog rada želimo ukazati na važnost razvoja i normiranja djelatnosti socijalnog rada kao jednog od segmenata podrške porodici i razvoju usluga porodičnih savjetovališta u svakoj lokalnoj zajednici.

Imajući u vidu trenutne uslove ograničenih kapaciteta i neadekvatnog odgovora osnivača centara za socijalni rad, želimo istaći, unatoč svemu profesionalan i odgovoran odnos ustanova socijalne zaštite, prvenstveno centara za socijani rad na izazove i potrebe savremene porodice.

Na ovaj način ističemo važnost djelatnosti socijalnog rada, socijalnih radnika i svakog člana stručnog tima i svih zaposlenika u preventivnoj zaštiti porodica sa djecom i svima čestitamo Dan socijalnog rada.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK