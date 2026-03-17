Bh. prijevoznici najavili nove proteste za 23. mart

Sektor međunarodnog drumskog transporta nalazi se u izuzetno teškoj situaciji te zato prijevoznici za 23. marta najavljuju nove proteste – saopćeno je iz Konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine.

Cijeneći činjenicu da su institucije Bosne i Hercegovine, entitetske vlade, privredne komore i organizacije poslodavaca u proteklom periodu uglavnom ukazivale na probleme u sektoru transporta, iz Konzorcija navode da se stvarni uzroci i posljedice ove krize nedovoljno razumiju.

Konzorcij Logistika BiH je pomjerio protestne aktivnosti planirane za 12.03.2026. godine, vjerujući da će institucije prepoznati ozbiljnost situacije i preduzeti konkretne korake. Nažalost, kako ističu, do danas nije došlo do realizacije mjera koje su dogovorene u brojnim sastancima i zaključcima institucija.

Zbog toga Konzorcij Logistika BiH najavljuje da će 23. marta 2026. godine ponovo podsjetiti institucije na dvije ključne grupe zahtjeva.

– BiH mora odlučno i institucionalno zaštititi pravo na rad svojih transportnih kompanija i profesionalnih vozača u međunarodnom saobraćaju. Transportne kompanije BiH ne traže privilegije, one traže elementarno pravo na rad i ravnopravne uvjete poslovanja, u skladu s međunarodnim pravom i principima slobodnog kretanja roba i usluga – pojašnjavaju iz Konzorcija.

Prema njihovim riječima, ako država ne zaštiti vlastiti transportni sektor, posljedice će biti gašenje velikog broja transportnih kompanija, gubitak hiljada radnih mjesta, ozbiljno narušavanje lanaca snabdijevanja te dodatni udar na izvoz i ekonomiju BiH.

Tokom proteklih 14 mjeseci institucije BiH, entitetske vlade, ministarstva i druge institucije su, kako su saopćili, dale su niz obećanja i zaključaka o mjerama za stabilizaciju sektora transporta.

Nažalost, kako su kazali, osim obećanja, konkretni rezultati izostaju. Stoga, Konzorcij Logistika BiH zahtijeva realizaciju mjera koje su već usaglašene, a to su povrat najmanje 50 posto akcize na gorivo za profesionalne transportne kompanije, realizaciju zaključaka entitetskih vlada koji se odnose na podršku transportnom sektoru te da Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) ispuni obaveze i dogovore postignute s predstavnicima transportnog sektora.

Također traže i aktivno uključivanje Ministarstva komunikacija i transporta BiH i entitetskih ministarstava saobraćaja u realizaciju usaglašenih reformi, potom rješavanje pitanja povrata PDV-a za transportne usluge, po modelima koji već postoje u državama Evropske unije i donošenje mjera koje će omogućiti konkurentnije i održivo poslovanje transportnih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Oni poručuju da će protest trajati do ispunjenja zahtjeva.

– Očekujemo da do 23. marta 2026. godine institucije BiH pokažu konkretne korake, prije svega u zaštiti prava na rad drumskih prevoznika, ali i u realizaciji mjera koje su već obećane transportnom sektoru – saopćeno je iz Konzorcija Logistika BiH.

