U toku radovi na rekonstrukciji ulice 211. Oslobodilačke brigade

U toku su radovi na temeljitoj rekonstrukciji kolovozne trake i trotoara jedne od najprometnijih, ali i najstarijih ulica u Srebreniku – ulica 211. Oslobodilačke brigade.

Ujedno se radi i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže koja prolazi trupom ove ulice. Na taj način rješava se ne samo površinska infrastruktura, već i podzemne instalacije koje su godinama predstavljale izazov za održavanje i sigurnost sistema.

Vrijednost radova iznosi oko 90.000 KM.

-“Rekonstrukcija ulice 211. Oslobodilačke brigade, zajedno sa izgradnjom parking prostora u ulici Žrtava genocida u Srebrenici, dio je šireg programa uređenja saobraćajne infrastrukture i povećanja parking kapaciteta u našem gradu.

Posebno je važno naglasiti da se ovi projekti finansiraju iz prihoda ostvarenih naplatom parkinga u Srebreniku, čime sredstva koja građani izdvajaju kroz sistem parkiranja direktno vraćamo u unapređenje gradske infrastrukture”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.