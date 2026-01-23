Zamjenici ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva zemalja regiona i Zapadnog Balkana posjetili Memorijalni centar Srebrenica

Memorijalni centar Srebrenica juče je ugostio zamjenike ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva iz zemalja regiona Zapadnog Balkana kao i zamjenika šefa Odjela za Zapadni Balkan u ministarstvu vanjskih poslova UK – u okviru radne posjete posvećene upoznavanju s radom Memorijalnog centra, njegovom misijom i ključnim programima usmjerenim na očuvanje istine o genocidu u Srebrenici.

Tokom sastanka s direktorom Memorijalnog centra dr. Emirom Suljagićem, delegaciji su predstavljene aktivnosti i projekti koje Memorijalni centar Srebrenica realizuje uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, s posebnim naglaskom na programe edukacije, memorijalizacije i borbe protiv negiranja genocida. Razgovarano je i o ulozi Memorijalnog centra u jačanju kulture sjećanja, obrazovanju mladih generacija te značaju kontinuirane međunarodne podrške ovim procesima.

U okviru sastanka pomenuta je i saradnja na projektu „Ona, Srebrenica – Women’s Voices in Memory“, koji ima za cilj unapređenje vidljivosti iskustava žena Srebrenice kroz buduću memorijalnu izložbenu cjelinu zasnovanu na ličnim pričama i svjedočenjima a koja će se realizovati uz podršku British council-a.

U nastavku posjete, delegacija je obišla muzejske postavke Memorijalnog centra i dječiju izložbu realizovanu u sklopu Srebrenica Outreach projekta, finansiranog od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, kroz aktivnosti Srebrenica Kids, te su razgovarali s mladima uključenim u ovaj projekat o njihovom radu i ulozi mladih u očuvanju kulture sjećanja i borbi protiv negiranja genocida. Delegacija je potom posjetila mezarje Memorijalnog centra, gdje su položili vijenac i dostojanstveno odali počast žrtvama genocida.

Memorijalni centar Srebrenica zahvaljuje Ujedinjenom Kraljevstvu na kontinuiranoj podršci i ostaje posvećen saradnji s međunarodnim partnerima koji dijele vrijednosti istine, odgovornog pamćenja i poštovanja dostojanstva žrtava.